Балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар хвалиться, як проводити час на розкішному відпочинку
Свіжі кадри українська зірка публікує у своєму Instagram.
Судячи з фото і відео, Катерина Кухар зі своєю сім'єю вирушила на райські Мальдіви.
Спершу суддя "Танців з зірками" виставила в Instagram Stories короткий ролик, як вона в яскравому бікіні крокує по "острівцях" у воді.
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"Йду назустріч новим пригодам", - підписала Кухар одне з відео.
"Вважаю, що мені невимовно пощастило мати чоловіка, який завжди може відобразити ідеальний кадр", - йдеться в підписі до ролика, на якому видно, як балерина прогулюється по білосніжному пляжу.
Пізніше Катерина Кухар вже позує на гігантській гойдалки-лавці.
"Іноді заходиш туди, де ніколи не був, але відчуваєш, що ти знаходишся саме там, де повинен бути. Моє місце сили..",- додала балерина підпис до фото, де вона також позувала зі своєю дочкою.
Раніше ми розповідали, як Катерина Кухар ледь не загинула в ДТП.
Балерина потрапила в лобову ДТП прямо біля оперного театру.
В результаті ДТП у Катерини Кухар утворилася величезна гематома на голові, а реабілітація затягнулася на півроку.
"Місяць закриті, зашторені вікна. Читати не можна. Телевізор дивитися не можна. Коли я дивилася на себе в дзеркало, я сама себе не впізнавала", - відверто зізналася вона.
Нагадавши, нещастя у Катерини Кухар потрясло мережу, суддя "Танців з зірками" відкрилася з нового боку.
Як повідомляла Politeka, роздратована Кухар пролила світло на конфлікти з Фреймут і Мейхер.
Також Politeka писала, що трагедія у Катерини Кухар, суддя "Танців з зірками" втратила дитину.