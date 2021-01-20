Балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар хвалиться, як проводити час на розкішному відпочинку

Свіжі кадри українська зірка публікує у своєму Instagram.

Судячи з фото і відео, Катерина Кухар зі своєю сім'єю вирушила на райські Мальдіви.

Спершу суддя "Танців з зірками" виставила в Instagram Stories короткий ролик, як вона в яскравому бікіні крокує по "острівцях" у воді.

"Йду назустріч новим пригодам", - підписала Кухар одне з відео.

"Вважаю, що мені невимовно пощастило мати чоловіка, який завжди може відобразити ідеальний кадр", - йдеться в підписі до ролика, на якому видно, як балерина прогулюється по білосніжному пляжу.

Пізніше Катерина Кухар вже позує на гігантській гойдалки-лавці.

"Іноді заходиш туди, де ніколи не був, але відчуваєш, що ти знаходишся саме там, де повинен бути. Моє місце сили..",- додала балерина підпис до фото, де вона також позувала зі своєю дочкою.

Раніше ми розповідали, як Катерина Кухар ледь не загинула в ДТП.

Балерина потрапила в лобову ДТП прямо біля оперного театру.

В результаті ДТП у Катерини Кухар утворилася величезна гематома на голові, а реабілітація затягнулася на півроку.

"Місяць закриті, зашторені вікна. Читати не можна. Телевізор дивитися не можна. Коли я дивилася на себе в дзеркало, я сама себе не впізнавала", - відверто зізналася вона.

Нагадавши, нещастя у Катерини Кухар потрясло мережу, суддя "Танців з зірками" відкрилася з нового боку.

Як повідомляла Politeka, роздратована Кухар пролила світло на конфлікти з Фреймут і Мейхер.

Також Politeka писала, що трагедія у Катерини Кухар, суддя "Танців з зірками" втратила дитину.