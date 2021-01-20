Балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар хвастается, как проводить время на роскошном отдыхе

Свежие кадры украинская звезда публикует в своем Instagram.

Судя по фото и видео, Екатерина Кухар со своей семьей отправилась на райские Мальдивы.

Сперва судья "Танців з зірками" выставила в Instagram Stories короткий ролик, как она в ярком бикини шагает по "островкам" в воде.

"Ухожу навстречу новым приключениям", - подписала Кухар одно из видео.

"Считаю, что мне несказанно повезло иметь мужа, который всегда может запечатлеть идеальный кадр", - говорится в подписи к ролику, на котором видно, как балерина прогуливается по белоснежому пляжу.

Позже Екатерина Кухар уже позирует на гигантской качеле-скамейке.

"Иногда заходишь туда, где никогда не был, но чувствуешь, что ты находишься именно там, где должен быть. Мое место силы..", - добавила балерина подпись к фото, где она также позировала со своей дочерью.

Ранее мы рассказывали, как Екатерина Кухар едва не погибла в ДТП.

Балерина угодила в лобовое ДТП прямо возле оперного театра.

В результате ДТП у Екатерины Кухар образовалась огромная гематома на голове, а реабилитация затянулась на полгода.

"Месяц закрыты, зашторены окна. Читать не можно. Телевизор смотреть нельзя. Когда я смотрела на себя в зеркало, я сама себя не узнавала", - откровенно призналась она.

Напомним, несчастье у Екатерины Кухар потрясло Сеть, судья "Танців з зірками" открылась с новой стороны.

Как сообщала Politeka, раздраженная Кухар пролила свет на конфликты с Фреймут и Мейхер.

Также Politeka писала, что трагедия у Екатерины Кухар, судья "Танців з зірками" потеряла ребенка.