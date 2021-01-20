Балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар хвастается, как проводить время на роскошном отдыхе
Свежие кадры украинская звезда публикует в своем Instagram.
Судя по фото и видео, Екатерина Кухар со своей семьей отправилась на райские Мальдивы.
Сперва судья "Танців з зірками" выставила в Instagram Stories короткий ролик, как она в ярком бикини шагает по "островкам" в воде.
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"Ухожу навстречу новым приключениям", - подписала Кухар одно из видео.
"Считаю, что мне несказанно повезло иметь мужа, который всегда может запечатлеть идеальный кадр", - говорится в подписи к ролику, на котором видно, как балерина прогуливается по белоснежому пляжу.
Позже Екатерина Кухар уже позирует на гигантской качеле-скамейке.
"Иногда заходишь туда, где никогда не был, но чувствуешь, что ты находишься именно там, где должен быть. Мое место силы..", - добавила балерина подпись к фото, где она также позировала со своей дочерью.
Ранее мы рассказывали, как Екатерина Кухар едва не погибла в ДТП.
Балерина угодила в лобовое ДТП прямо возле оперного театра.
В результате ДТП у Екатерины Кухар образовалась огромная гематома на голове, а реабилитация затянулась на полгода.
"Месяц закрыты, зашторены окна. Читать не можно. Телевизор смотреть нельзя. Когда я смотрела на себя в зеркало, я сама себя не узнавала", - откровенно призналась она.
Напомним, несчастье у Екатерины Кухар потрясло Сеть, судья "Танців з зірками" открылась с новой стороны.
Как сообщала Politeka, раздраженная Кухар пролила свет на конфликты с Фреймут и Мейхер.
Также Politeka писала, что трагедия у Екатерины Кухар, судья "Танців з зірками" потеряла ребенка.