Відома українська прима-балерина і суддя шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар показала нові кадри райського відпочинку з сім'єю

Як повідомляє Politeka.net, Катерина Кухар та її чоловік, народний артист України Олександр Стоянов вирішили з невеликим запізненням показати, як провели Хрещення.

"Минулого року я занурювалася в Атлантичний океан, а в цьому – в Індійський! Де б ми не були, але традиції завжди з нами... адже головне відчувати серцем і вірити!",- підписала кадри балерина.

Кухар тримає дітей Тимура і Анастасію за руки і стоїть в блакитних хвилях.

"Ну, що хлопці, Сьогодні Хрещення. Підемо занурюватися. Я відчуваю, так ніколи і не пощастить зануритися в морози, ну ладно, погнали», - говорить Стоянов, знімаючи те, що відбувається на відео.

Відзначимо, що все сімейство виглядає дуже стильно навіть на пляжі. Катерина з чоловіком Олександром, а також діти одягнені в купальники малинового кольору.

Зазначимо, на Мальдівах Катерина Кухар відсвяткувала цього року і свій день народження. 18 січня їй виповнилося 39 років.

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