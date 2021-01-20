Відома українська прима-балерина і суддя шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар показала нові кадри райського відпочинку з сім'єю
Як повідомляє Politeka.net, Катерина Кухар та її чоловік, народний артист України Олександр Стоянов вирішили з невеликим запізненням показати, як провели Хрещення.
"Минулого року я занурювалася в Атлантичний океан, а в цьому – в Індійський! Де б ми не були, але традиції завжди з нами... адже головне відчувати серцем і вірити!",- підписала кадри балерина.
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Кухар тримає дітей Тимура і Анастасію за руки і стоїть в блакитних хвилях.
"Ну, що хлопці, Сьогодні Хрещення. Підемо занурюватися. Я відчуваю, так ніколи і не пощастить зануритися в морози, ну ладно, погнали», - говорить Стоянов, знімаючи те, що відбувається на відео.
Відзначимо, що все сімейство виглядає дуже стильно навіть на пляжі. Катерина з чоловіком Олександром, а також діти одягнені в купальники малинового кольору.
Зазначимо, на Мальдівах Катерина Кухар відсвяткувала цього року і свій день народження. 18 січня їй виповнилося 39 років.
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