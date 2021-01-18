Чоловік відомої української прими-балерини Катерини Кухар Олександр Стоянов емоційно привітав кохану з днем народження
Як повідомляє Politeka.net, артист балету поділився зворушливим постом у своєму Instagram з нагоди дня народження дружини. У ньому Стоянов подякував Кухар за все, що вона привнесла в його життя.
"З Днем народження, любов моя! Ти подарувала мені рай на Землі! Сьогодні і все життя я хочу дякувати Тобі за те, що ти зі мною! За те, що подарувала мені чудових дітей! За те, що надихаєш і мотивуєш мене! Я вдячний Тобі за те, що з тобою — я найщасливіший! Я шалено тебе люблю, Ти мій особистий океан краси, пристрасті, емоцій і почуттів!",- написав Стоянов.
Він також поділився спекотним фото, на якому вони з дружиною позують на відпочинку. Пара сфотографувалася на пляжі на тлі білого піску і блакитної води. Стоянов позує в плавках, а Кухар – в купальнику нюдового відтінку. Балерина пристрасно притулилася до чоловіка, закинувши руки йому за голову і пригорнувши, ніби для поцілунку.
Діти Пугачової і Галкіна змінилися до невпізнання, в мережі не приховують захоплення: "Чудо чудне"
Потап з висунутим язиком дав підглянути в ліфчик Каменських: кадри подружніх забав
Полякова в мокрому бікіні відгуляла день народження на Мальдівах, зачепивши Горбунова і Нікітюк: "Діти не впізнають"
Розповніла Корольова приголомшила видом в купальнику, зірку просто не впізнати: "Худнути ніколи не пізно..."
Продовження локдауну після 24 січня, Степанов виступив з терміновою заявою: що чекає українців
Шанувальники артистів не змогли пройти повз такого поста.
"Найкрасивіша пара для мене. Захоплюєте і даєте віру в те, що так буває", "Будьте щасливі! З іменинницею Вас", "які слова. З днем народження найкрасивішу балерину!", "Так, Катерина божественна!", - пишуть люди.
Нагадаємо, соковита Кухар з "Танців з зірками" в купальнику показала всю свою пишність: "У мій день народження...".
Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар слідом за Ямою покинула Україну, з'явилися фото: "Я намагаюся сховатися...".
Також Politeka писала, що романтична Кухар з "Танців з зірками" в сукні з рюш заінтригувала подією: "Є про що задуматися...".