Чоловік відомої української прими-балерини Катерини Кухар Олександр Стоянов емоційно привітав кохану з днем народження

Як повідомляє Politeka.net, артист балету поділився зворушливим постом у своєму Instagram з нагоди дня народження дружини. У ньому Стоянов подякував Кухар за все, що вона привнесла в його життя.

"З Днем народження, любов моя! Ти подарувала мені рай на Землі! Сьогодні і все життя я хочу дякувати Тобі за те, що ти зі мною! За те, що подарувала мені чудових дітей! За те, що надихаєш і мотивуєш мене! Я вдячний Тобі за те, що з тобою — я найщасливіший! Я шалено тебе люблю, Ти мій особистий океан краси, пристрасті, емоцій і почуттів!",- написав Стоянов.

Він також поділився спекотним фото, на якому вони з дружиною позують на відпочинку. Пара сфотографувалася на пляжі на тлі білого піску і блакитної води. Стоянов позує в плавках, а Кухар – в купальнику нюдового відтінку. Балерина пристрасно притулилася до чоловіка, закинувши руки йому за голову і пригорнувши, ніби для поцілунку.

Шанувальники артистів не змогли пройти повз такого поста.

"Найкрасивіша пара для мене. Захоплюєте і даєте віру в те, що так буває", "Будьте щасливі! З іменинницею Вас", "які слова. З днем народження найкрасивішу балерину!", "Так, Катерина божественна!", - пишуть люди.

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