Отпуск в райском уголке выдался для примы-балерины и судьи из "Танців з зірками" Екатерины Кухар весьма приключенческим
Как передает Politeka.net, 39-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых показала и рассказала, в какую беду внезапно попала.
Так, Екатерина, отдыхающая на экзотических Мальдивах вместе с супругом, артистом балета Александром Стояновым и двумя детьми, решила сменить отель, перебравшись на другой остров. Об этом девушка рассказала в своих "сториз".
"Мы сменили локацию и переехали в другой отель. Он находится на острове Медхуфару. Этот остров гораздо больше (6 км в длину), чем наш предыдущий Атолл Баа", - говорится в сообщении.
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Но во время вояжа случилось непредвиденное. Кухар пришлось некоторое время дрейфовать посреди океана.
"На пути к острову не обошлось без приключений... У нас заглох мотор в лодке, - поделилась своей бедой балерина. - Но сервис, который предоставляют отели, настолько идеальный, что буквально в течение 20 минут нам привезли новую лодку и мы отправились дальше".
Ранее мы сообщали, что Кухар на Мальдивах случайно встретилась с другой звездной семьей - победительницей последнего сезона "Танців з зірками" Сантой Димопулос, ее мужем, сыном и дочкой.
Публика заметила, как сильно похожи между собой 11-летний сын Екатерины Тимур и 12-летний сын Санты Даниэль. Оба худенькие, темноволосые, с вьющимися локонами и карими глазами - почти близнецы.
Напомним, несчастье у Екатерины Кухар потрясло Сеть, судья "Танців з зірками" открылась с новой стороны.
Также Politeka писала, что трагедия у Екатерины Кухар, судья "Танців з зірками" потеряла ребенка.