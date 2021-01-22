Отпуск в райском уголке выдался для примы-балерины и судьи из "Танців з зірками" Екатерины Кухар весьма приключенческим

Как передает Politeka.net, 39-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых показала и рассказала, в какую беду внезапно попала.

Так, Екатерина, отдыхающая на экзотических Мальдивах вместе с супругом, артистом балета Александром Стояновым и двумя детьми, решила сменить отель, перебравшись на другой остров. Об этом девушка рассказала в своих "сториз".

"Мы сменили локацию и переехали в другой отель. Он находится на острове Медхуфару. Этот остров гораздо больше (6 км в длину), чем наш предыдущий Атолл Баа", - говорится в сообщении.

Но во время вояжа случилось непредвиденное. Кухар пришлось некоторое время дрейфовать посреди океана.

"На пути к острову не обошлось без приключений... У нас заглох мотор в лодке, - поделилась своей бедой балерина. - Но сервис, который предоставляют отели, настолько идеальный, что буквально в течение 20 минут нам привезли новую лодку и мы отправились дальше".

Ранее мы сообщали, что Кухар на Мальдивах случайно встретилась с другой звездной семьей - победительницей последнего сезона "Танців з зірками" Сантой Димопулос, ее мужем, сыном и дочкой.

Публика заметила, как сильно похожи между собой 11-летний сын Екатерины Тимур и 12-летний сын Санты Даниэль. Оба худенькие, темноволосые, с вьющимися локонами и карими глазами - почти близнецы.

Напомним, несчастье у Екатерины Кухар потрясло Сеть, судья "Танців з зірками" открылась с новой стороны.

Также Politeka писала, что трагедия у Екатерины Кухар, судья "Танців з зірками" потеряла ребенка.