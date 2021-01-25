Украинская балерина, судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар покорила ярким снимком с отдыха

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором предстала в весьма пикантном виде. Кухар надела бежевый купальник, который практически слился с цветом ее кожи. Балерина лежала на краю бассейна. Фото было сделано таким образом, что казалось, будто она лежит на воде. Она выбрала пикантную позу, устроив настоящий урок соблазнения для женщин.

«Ни новостей, ни обуви…», - подписала фото звезда.

В комментариях балерине написали массу приятных слов. Изгибы тела и капли воды на коже звезды свели с ума ее поклонников.

"За этим кадром Катиного тела, кроется титанический труд над собой, не всем это дано", «Смотрела ваше интервью с Машей Ефросиненой. Такая вы спокойная, очень понравились вы!», «Там очень хорошие статуи», «Чистое совершенство!», «Фигура огонь!», «Невероятная», «Так круто!», «Эстетизм наслаждения!», «Искусство-это вы», «Очень красиво!», - пишут пользователи сети.

Как известно, Екатерина Кухар с мужем и детьми отдыхает на Мальдивах. Красотка не устает делиться с поклонниками яркими кадрами с отпуска, демонстрируя свою невероятную фигуру. На одном из фото она стояла под душем в кружевном купальнике. Аппетитные формы Кухар впечатлили ее фанатов.

Напомним, что взмокшая Кухар из "Танців з зірками" ошеломила экстримальными забавами с мужем: "Надеюсь, я выживу".

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