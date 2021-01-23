Відома балерина Катерина Кухар, зірка "Танців з зірками", показала, як проводить відпустку

На фото Олександр Стоянов, так звуть чоловіка балерини, стояв у морі в шортах і бейсболці, хвалячись підкачаним торсом. Чоловік тримав Катерину, піднявши її над головою, де Кухар розставила ніжки, а руку підняла вгору. Красуня посміхалася, а очі прикрила очима. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Після цієї фотографії я остаточно зрозуміла, що у нас з'явилася нова традиція...",- написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 8 тисяч лайків і написали коментарі:

"Не жінка, а мрія", "шикарна традиція", "кльово", "Ну ви даєте))) балетні до мозку кісток", "відпочинок, репетиціям не перешкода. А взагалі, дуже граціозно і красиво", " Супер красиво!!! Молодці!!!", "Танцюй скрізь. Танцюй на суші і у воді", " відмінного і захоплюючого відпочинку!", "Дуже вас любимо", "Як Волочкова, але...".

Ми писали, що українська балерина, суддя шоу" Танці з зірками " Катерина Кухар поділилася пікантним кадром з відпочинку.

У себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому постала в досить незвичному для неї образі. Кухар позувала в зеленому купальнику з чорними мереживами. Бікіні було більше схоже на нижню білизну і сиділо на Катерині ідеально.

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