Суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар занадто пізно розкрила секретний план свого чоловіка Олександра Стоянова на відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, прем'єр балету умовив свою кохану покататися по хвилях і доставив їй незабутні враження. Катерина поділилася кадрами та емоціями на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", вона записала відео у фіолетовому купальнику боді відразу після виходу з води.

"Поки у мене ще свіжі емоції - прокотив мене мій чоловік на "таблетці" під час не зовсім штилю. Він вирішив, що в моєму житті мало екстриму, хочу з вами поділитися. Дуже, звичайно, шкода, що я не змогла це зняти, так як це неможливо знімати, телефон може відразу опинитися в океані. Руки трясуться, впевнена, що завтра у мене буде крепатура така хороша. Відчула себе ковбоєм на родео, мені здається, що я зараз з легкістю могла б мустанга приборкати, але хвилі приборкати було неможливо. Не раджу вам на "таблетці" кататися в шторм", - підкреслила балерина.

Пізніше Кухар виявила в сторіз свого чоловіка компрометуюче відео, яке розкрило несподівані подробиці. Олександр Стоянов з голим торсом розповів на камеру наступне:

"Так, хлопці, умовив дитину покататися на "таблетці", але вона ще не знає, що я домовився з хлопцями - це буде максимально швидко, як вони можуть".

Катерина перепостила ролик у своєму мікроблозі і підписала:

"Ось я і розсекретила цей підступний план". Вона також показала, як сіла на надувний матрац "таблетку" в рятувальному жилеті і вимовила наостанок: "Сподіваюся, я виживу".

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