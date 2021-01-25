Українська балерина Катерина Кухар з "Танців з зірками" показала, як бачить її чоловік

На фото Кухар стояла в купальнику біля моря. Дівчина підняла руки вгору, а до чоловіка Олександру Стоянову, так звуть чоловіка Катерини, розвернулася спиною. Партнер балени лежав на ліжку в номері і фотографував зірку, паралельно хвалячись і своєю ногою, яка потрапила в кадр. Олександр опублікував знімок в сторіс Instagram, а Кухар зробила до себе репост. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.





"Відкриваєш очі, а тут ...", - сказав Олександр в ролику.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай красуню засипають компліментами:

"Богиня паркету, пляжу і балету!", "А ось і фривольність", "Як порцеляновий статуеточкі, а купальник ... слів немає ...", "Такі ноги дають лише боги!", "Нікітюк позаздрить таким довгим ногам)", " такий шикарний купальник може бути прекрасний тільки на леді Катерині!", "Хочу туди але ніколи там не буду...", "Вогонь і тепло дарує таке фото".

Ми писали, що ізвестноая українська прима-балерина Катерина Кухар похвалилася відпочинком з сім'єю.

Катерина Кухар та її чоловік, народний артист України Олександр Стоянов, не забувають ділитися кадрами свого часу. Цього разу балерина розмістила в Сторіс своє Селфі і колаж з яскравими знімками. Катерина позувала в топіку тілесного кольору, який обтяг її красиві груди.

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