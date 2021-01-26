Украинский артист балета Александр Стоянов похвастался отдыхом со своей женой Екатериной Кухар - судьей шоу "Танці з зірками"

Пара артистов балета отдыхает на Мальдивах вместе с детьми, сообщает Politeka.net. Звезды радуют поклонников в Инстаграм кадрами своего отдыха.

Так, в этот раз семья позировала на пляже. Дети, Тимур и Настя, залезли на дерево вместе с отцом, а Екатерина встала рядом, выставив в камеру ягодицы в крохотном бикини.

Балерина вытянулась на носочке, подогнув одну ножку. Она улыбалась и смотрела в камеру, как и все остальные.

В посте Александр Стоянов рассказал о том, где отдыхал с семьей. Артисту очень понравилось в отеле.

"Я уверен, что вы останетесь под таким же впечатлением, как и мы!", - отметил Александр.

Артист признался, что он вместе с родными получил массу приятных впечатлений.

"Домой не хотелось совсем... Но, балетная служба зовет))", - сообщил муж Кухар.

За полчаса пост собрал более 300 лайков и много комментариев.

"Обложка альбома:)) или календаря", "Четверо негритят ☺️", "Да, фото чудесные..)🤩🤩🤩 Сохранила.. БЛАГОДАРЮ 👍", "Хороши!", "Очень красивая и гармоничная семья 💞 Счастья Вам🙏", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар надела бежевый купальник, который практически слился с цветом ее кожи. Балерина лежала на краю бассейна. Фото было сделано таким образом, что казалось, будто она лежит на воде. Она выбрала пикантную позу, устроив настоящий урок соблазнения для женщин.

Напомним, что взмокшая Кухар из "Танців з зірками" ошеломила экстримальными забавами с мужем: "Надеюсь, я выживу".

А еще Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" показала, как начинается ее утро с мужем: "Открываешь глаза, а тут...".

Также Politeka сообщала, что Кухар из "Танців з зірками" в бикини-невидимке показала любимую позу с мужем: "Как Волочкова, но...".