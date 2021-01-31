Муж украинской балерины, звезды шоу «Танці з зірками» Екатерины Кухар Александр Стоянов поделился трогательным фото с отпуска

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист балета опубликовал фото с дочкой Анастасией. Стоянов был одет в светлые джинсы и рубашку. Он высоко поднял над головой маленькую Настю, а та, в свою очередь, выпрямилась, изобразив трюк. Фото было сделано на Мальдивах, где Кухар с семьей недавно отдыхала.

«Функция «телепорт» в вашем регионе недоступна». Заснеженный Киев всё больше заставляет скучать по теплу, лазурной воде и беззаботному отдыху. Вроде и настроился на гастрольный тур, но душа требует океана!», - подписал фото Стоянова.

В комментариях звездной семье оставили массу приятных слов. Поклонники отметили, что в семье артистов растет подрастающая замена.

«Как красиво», «Я, не присмотревшись, подумала, неужели Катюша такая маленькая», «Значит еще обязательно вернетесь к океану!!! А на фото чудесное отображение важности папиной поддержки», «Красивое фото, мне тоже знакомо это чувство, когда вернулись с океана, а Киев встретил морозом - 20)», «будущая прима», «Мальдивская ласточка», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Кухар из "Танців з зірками" в бикини посветила формами на семейном фото: "Четверо негритят".

Как сообщала Politeka, именинница Кухар похвасталась царскими подарками, комната утопает в цветах: "Драгоценности, Louis Vuitton и ...".

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" не устояла перед мужем и ошеломила пикантной позой: "так выглядит страсть".