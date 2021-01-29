Українська балерина, зірка шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар похвалилася подарунками, які отримала від українських зірок на день народження
Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Кухар показала кадри, які зняла в розкішному столичному готелі вранці 29 січня.
Зазначимо, Кухар виповнилося 39 років 18 січня. Свято вона провела з сім'єю на Мальдівах. А коли балерина повернулася друзі та колеги влаштували їй гучну вечірку, де щедро обдарували.
"Доброго ранку! Місто прокидається і я з ним", - каже балерина сонним голосом, і показує вражаючий вид за вікном.
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Кухар швидко взялася за огляд і розпакування подарунків, і похвалилася новими коштовностями.
Можна помітити, що Кухар подарували речі відомих брендів: Louis Vuitton, Сoach glossary, Vikele studio та інших.
"Друзі, я сьогодні вранці прокинулася, і побачила, скільки ви вчора мені залишили не тільки яскравих вражень, дивовижних емоцій, вашу любов неймовірну, але і ось така величезна кількість подарунків, квітів, які я навіть не уявляю, як мені сьогодні нести», - говорить балерина.
"Спасибі велике. Люблю вас. Ви подарували мені вчора справжнє свято і зробили неймовірний сюрприз", - додала зірка.
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