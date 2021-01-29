Украинская балерина, звезда шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар похвасталась подарками, которые получила от украинских звезд на день рождения
Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Кухар показала кадры, кторые сняла в роскошном столичном отеле утром 29 января.
Отметим, Кухар исполнилось 39 лет 18 января. Праздник она провела с семьей на Мальдивах. А когда балерина вернулась друзья и коллеги устроили ей шумную вечеринку, где щедро одарили.
«Доброе утро! Город просыпается и я с ним», - говорит балерина сонным голосом, и показывает впечатляющий вид за окном.
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Кухар быстро принялась за обзор и распаковку подарков, и похвасталась новыми драгоценностями.
Можно заметить, что Кухар подарили вещи известных брендов: Louis Vuitton, Сoach glossary, Vikele studio и других.
«Друзья, я сегодня утром проснулась, и увидела, сколько вы вчера мне оставили не только ярких впечатлений, удивительных эмоций, вашу любовь невероятную, но и вот такое огромное количество подарков, цветов, которые я даже не представляю, как мне сегодня нести», - говорит балерина.
«Спасибо большое. Люблю вас. Вы подарили мне вчера настоящий праздник и сделали невероятный сюрприз», - добавила звезда.
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