Судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар и ее муж Александр Стоянов впечатлили поклонников шекспировскими образами

Как передает Politeka.net, она выложила совместные фото со сцены на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Звезды балета неоднократно играли знаментую пару: Ромео и Джульету из пьессы британского драматурга Вильяма Шекспира.

На двух снимках Екатерина и Александр запечатлены в белых театральных костюмах, муж умело поддержал партнершу во время элегантного движения на сцене - именно так выглядит страсть между влюбленными. на другом кадре Стоянов склонился над женой, которая опустилась на колено для молитвы, сверкнув декольте. Для спектакля знаменитая пара также надевали более яркие костюмы: Екатерина появилась в нежно-белом платье с рукавами-сеточкой и с жемчужными украшениями в волосах, Александр же примерил сине-белый наряд с длинной черной накидкой.

"Не тратьте свою любовь на того, кто ее не заслуживает... Ромео и Джульетта. Друзья, самый популярный вопрос в моем direct после Мальдив, это расписание спектаклей...))", - отметила Екатерина Кухар в описании к публикации.

Пользователи сети поделились своими впечатлениями в комментариях, многие уже ждут возможности попасть на спектакли с участием Екатерины Кухар:

"Какие вы красивые, и душой, и телом"; "Спасибо! ❤️ Уже планируем!"; "Ваааау 😍😍😍❤️".

Напомним, что Кухар из "Танців з зірками" показала, как начинается ее утро с мужем: "Открываешь глаза, а тут...".

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