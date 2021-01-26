Судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар похвалилась экзотическими развлечениями на Мальдивах

Как сообщает Politeka.net, знаменитость выложила на своей странице в "Инстаграм" серию роликов после подводного плавания. Она показалась поклонникам на борту яхты в обтягивающем красном купальнике без бретелек и с маской, которую подняла на макушку.

Екатерина Кухар поделилась своими впечатлениями в сториз. В какой-то момент в кадре появился и ее сын Тимур, который тоже испытал восторг от морских приключений.

"Ну что, мои хорошие, я сегодня снортила. Нам сегодня дико повезло, мы видели огромную стаю дельфинов, я видела ската, мы видели рыбку Дори, как Тимур говорил", - перечислила балерина. - "Еще мне понравились рыбки черно-белые, я прямо в такую огромную стаю попала. Мир Индийского океана просто невероятный, очень-очень красивый".

Екатерине также удалось снять на камеру подводных жителей, которые составили компанию звездной семье во время отдыха. "Сегодня встретили огромную стаю дельфинов, которые сопровождали нашу лодку и это настоящее чудо", - подписала кадры танцовщица.

Ранее Кухар показала, как встречает утро на курорте вместе с мужем Александром Стояновым. На фото она появилась в купальнике на берегу мор, подняла руки вверх и повернулась спиной к своему мужу Александр Стоянов, который остался понежиться в постели.

Напомним, несчастье у Екатерины Кухар потрясло Сеть, судья "Танців з зірками" открылась с новой стороны.

Также Politeka писала, что трагедия у Екатерины Кухар, судья "Танців з зірками" потеряла ребенка.