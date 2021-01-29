Наталья Могилевская показала, как проходило празднование дня рождения Екатерины Кухар

Как передает Politeka.net, кадры с развлечениями звезд певица показала на своей странице в «Инстаграм».

Украинская прима-балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар 18 января отметила свое 39-летие. Праздник она провела на Мальдивах, где отдыхала с мужем и детьми.

А сейчас ее друзья и коллеги решили порадовать Кухар и закатили вечеринку, которая стала для нее сюрпризом.

На видео, которое показала Могилевская, она вместе с Кухар отплясывает под песню Поляковой «Шлепки». Но неожиданно к девушкам присоединился и телеведущий Владимир Остапчук. Хотя некоторым в Сети показалось, что он только испортил дикие танцы девушек свои появлением.

«Этот дурик все испортил! А Катя очень красивая», «Класс собрались все классные девчонки», «Натали, ты просто класс», «Супер!!! Хорошего отдыха!!! Катюшу с Днём рождения!», «Весело у вас там) молодцы», «Класс, Вы крутые», «Бомбезно танцуете. Люблю вас», «Вот женская тусня супер. Хочу», «Огонь! Наши девочки!», «Я завелась останови меня❤❤❤», - пишут в комментариях.

Напомним, скандальный Остапчук на сцене оконфузился перед Ольгой Поляковой и Каменских: "Блестяще!"

Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" не устояла перед мужем и ошеломила пикантной позой: "Так выглядит страсть"

Также Politeka писала, что Могилевская после утех с миллионером переключилась на молодого аполлона, видео: "Ты красивая..."