Наталья Могилевская показала, как проходило празднование дня рождения Екатерины Кухар
Как передает Politeka.net, кадры с развлечениями звезд певица показала на своей странице в «Инстаграм».
Украинская прима-балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар 18 января отметила свое 39-летие. Праздник она провела на Мальдивах, где отдыхала с мужем и детьми.
А сейчас ее друзья и коллеги решили порадовать Кухар и закатили вечеринку, которая стала для нее сюрпризом.
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На видео, которое показала Могилевская, она вместе с Кухар отплясывает под песню Поляковой «Шлепки». Но неожиданно к девушкам присоединился и телеведущий Владимир Остапчук. Хотя некоторым в Сети показалось, что он только испортил дикие танцы девушек свои появлением.
«Этот дурик все испортил! А Катя очень красивая», «Класс собрались все классные девчонки», «Натали, ты просто класс», «Супер!!! Хорошего отдыха!!! Катюшу с Днём рождения!», «Весело у вас там) молодцы», «Класс, Вы крутые», «Бомбезно танцуете. Люблю вас», «Вот женская тусня супер. Хочу», «Огонь! Наши девочки!», «Я завелась останови меня❤❤❤», - пишут в комментариях.
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