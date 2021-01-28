Известная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская удивила кадрами с молодым красавцем

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 45-летняя звезда показала забавный ролик, на котором позировала с новым голубоглазым другом, сидя в уютной домашней обстановке.

Могилевская запечатлена в белом худи-оверсайз. На лицо она нанесла макияж, а волосі оставила распущенными.

Певица и молодой парень флиртовали друг с другом, обмениваясь игривыми взглядами. При этом они стояли прижавшись друг к ругу.

Кроме того, Могилевская игриво накручивала на палец локон волос, а ее друг тем времен шептал ей на ухо, как правильно говорить слово «спасибо» и сделал комплимент красоте певицы. При этом сама исполнительница лишь кокетливо заявляла, что знает об этом, а вот благодарить парня за комплимент не стала.

«Итак «спа-си-бо», неужели поняла?», — учит отвечать на свои комплименты парень.

«Да, спасибо», — отвечает Могилевская

«Ты красивая», - говорит он.

«Я знаю», - отвечает певица.

Отмети, видео было записано под одну из готовых озвучек в ТикТок.

Напомним, в последнее время Могилевской приписывали роман с красавцем-миллионером Олегом Рыжовым. В последнее время певица часто появляется с ним на людях. Мужчина даже записал Тик Ток под новый хит артистки. Впрочем, пока Могилевская отрицает роман, который активно приписывают парочке в СМИ.

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