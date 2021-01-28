Известная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская удивила кадрами с молодым красавцем
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 45-летняя звезда показала забавный ролик, на котором позировала с новым голубоглазым другом, сидя в уютной домашней обстановке.
Могилевская запечатлена в белом худи-оверсайз. На лицо она нанесла макияж, а волосі оставила распущенными.
Певица и молодой парень флиртовали друг с другом, обмениваясь игривыми взглядами. При этом они стояли прижавшись друг к ругу.
74-летняя мама Королевой тряхнула стариной в платье с экстра-декольте, Тарзану с тещей повезло: "Я суперзвезда!"
Непогода натворила бед в Одессе: повалены деревья, город стоит в пробках, кадры стихии
Истерика случилась у дочери Оли Поляковой, праздник превратился в испытание: "Он душит тебя? О, Боже!"
Пристыженная Ани Лорак внезапно покинула Украину, кадры "побега": "Обратно к Киркорову!"
Влюбленную Тину Кароль засекли в компании бритоголового красавчика, личные кадры: "Роман с этим чуваком..."
Кроме того, Могилевская игриво накручивала на палец локон волос, а ее друг тем времен шептал ей на ухо, как правильно говорить слово «спасибо» и сделал комплимент красоте певицы. При этом сама исполнительница лишь кокетливо заявляла, что знает об этом, а вот благодарить парня за комплимент не стала.
«Итак «спа-си-бо», неужели поняла?», — учит отвечать на свои комплименты парень.
«Да, спасибо», — отвечает Могилевская
«Ты красивая», - говорит он.
«Я знаю», - отвечает певица.
Отмети, видео было записано под одну из готовых озвучек в ТикТок.
Напомним, в последнее время Могилевской приписывали роман с красавцем-миллионером Олегом Рыжовым. В последнее время певица часто появляется с ним на людях. Мужчина даже записал Тик Ток под новый хит артистки. Впрочем, пока Могилевская отрицает роман, который активно приписывают парочке в СМИ.
Напомним, хулиганку-Могилевскую не признали в дерзком образе с серьгой в носу: "Обаяние потеряла"
Как сообщала Politeka, 45-летняя Могилевская огорошила сменой амплуа и обратилась за помощью: "Были бы деньги"
Также Politeka писала, что 45-летняя Могилевская в пеньюаре похвасталась своей формой после праздников: "Фигура топ"