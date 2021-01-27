Украинский телеведущий Владимир Остапчук, который ведет шоу «Маска», рассказал о забавном случае на сцене

Как сообщает Politeka.net, отвечая на вопросы поклонников, он открыл один из секретов нового шоу. Внимательный фанат обратил внимание, что во время первого выпуска «Маски» Остапчук чуть не упал на сцене. Подписчик поинтересовался, был ли этот момент специально подстроен, или ведущий действительно споткнулся.

«После предыдущего номера помыли сцену и я реально поскользнулся», - признался Остапчук.

Судя по видео, конфузная ситуация произошла после выступления маски Солнце. После каждого номера телеведущему приходится оббегать сцену и подходить к герою шоу. В этот раз он чуть не упал по дороге к маске на глазах у Ольги Поляковой и Насти Каменских.

Правда, телеведущий быстро собрался, подбежал к Солнцу и проговорил: "Это было блестяще!".

Как известно, шоу «Маска» уже собрало у экранов тысячи телезрителей, собрав звездный состав детективов и участников.

Ранее мы писали, что Владимир Остапчук поделился кадром с предстоящего выпуска «Маски». На фото он позировал в костюме Супермена. Ведущий с удовольствием примерял характерный красный плащ супергероя, а специальный костюм подчеркнул его мускулатуру. Но особое внимание поклонниц привлекла объемная выпуклость в районе бедер. Девушки в комментариях разволновались и оставили массу смешных отзывов.

Напомним, что жена Остапчука без капли скромности выставила ягодицы в обтягивающем наряде: "Крис, да ты огонь".

А еще Politeka писала, что озорной Остапчук впечатлился отдыхом в Украине, раскрыв все карты: «Собрал жену и мотнул в…».

Также Politeka сообщала, что жену Остапчука поздравляют с беременностью, неожиданное заявление: "Я поняла, что стала...".