Український телеведучий Володимир Остапчук розповів, як насолодився відпочинком на українському курорті

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram він опублікував фото, на якому позував вельми здивованим і розгубленим. Як відомо, останні кілька днів Остапчук разом зі своєю дружиною Христиною відпочивав у Буковелі. Чоловік катався на лижах, а його дружина насолоджувалася спокійним відпочинком в готелі.

Судячи з посту, відпочинок на українському курорті вразив артиста.

"Привіт, Бука. У мене було 3 вільних дні, Вова зібрав лижний костюм / дружину / валізу і мотнув в український Куршавель. По-перше, я шалено радий, як розвивається Буковель: все більше крутих місць, краще сервіс, нові ресторани і бари», - почав свою розповідь про імпровізовану відпустку Остапчук.

Він додав, що в Буковелі відкрилося кілька тусовочних місць, де круто відпочивати молодим людям.

У коментарях телеведучому залишили кілька відгуків.

"Вогонь», «ми скучили», "дуже красивий чоловік", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що дружина Остапчука посвітила пружною п'ятою точкою, лежачи на дивані. Красуня показала себе у всій красі. Вона позувала в обтягуючих лосинах, тому шанувальники змогли розгледіти принади красуні.

Нагадаємо, що дружина Остапчука налякала станом після хвороби, благала відвезти її в лікарню: "я вмираю...".

Як повідомляла Politeka, нову дружину Остапчука вітають з вагітністю, несподівана заява: "я зрозуміла, що стала...".

Також Politeka писала, що дружина Остапчука розговорилася з шанувальниками, заговоривши про аборт: «якщо не хочеш дітей...».