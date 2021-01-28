Известный украинский ведущий Вова Остапчук показал безумные выходки Оли Поляковой и Натальи Могилевской на дне рождении Екатерины Кухар

Украинская прима-балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар 18 января отметила свое 39-летие. Однако, праздновала звезда на курорте с мужем и детьми, поэтому ее друзья и коллеги решили устроить ей сюрприз по возвращении в Украину. Кадрами секретной вечеринки поделился в своем Инстаграм Остапчук.

Он рассказал, что муж Кухар, Александр Стоянов пригласил любимую якобы на романтический ужин, однако вместо этого ее поджидал шумный праздник со многими звездами.

Вскоре дело на празднике дошло до танцев и вот тут звезды показали свою любовь к веселью. Так, известные певицы-блондинки Оля Полякова и Наталья Могилевская устроили грязные танцы с бокалами шампанского, прижимаясь друг к другу в самых откровенных позах.

Все присутствующие с интересом наблюдали за веселыми выходками двух звезд, а вот сама именинница при этом осталась не у дел.

Ранее мы писали, что жена Остапчука Кристина Горняк показала, как принимает душ.

«8.23 Доброе утро. Начинаем новый день», - подписала она кадры.

Кристина Горняк записала видео в душе со спины. При этом видео она немного размыла.

Также жена Остапчука рассказала, что провела утром косметические процедуры, а затем вместе с супругом отравилась завтракать к подруге, которая живет в том же парадном.

Напомним, что жена Остапчука без капли скромности выставила ягодицы в обтягивающем наряде: "Крис, да ты огонь".

А еще Politeka писала, что озорной Остапчук впечатлился отдыхом в Украине, раскрыв все карты: «Собрал жену и мотнул в…».

Также Politeka сообщала, что жену Остапчука поздравляют с беременностью, неожиданное заявление: "Я поняла, что стала...".