Украинская балерина, звезда шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар впечатлила крутой поддержкой в паре со своим мужем

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм мужа Кухар, артиста балета Александра Стоянова появился анонс предстоящего спектакля. На фото был изображен эффектный фрагмент из балета «Щелкунчик», где Кухар и Стоянов играют главные роли.

Кухар в невероятно красивом костюме осуществила вместе с мужем очень сложную поддержку. Красотка зацепилась за партнера ногами, а сама тем временем потянулась к полу. Поддержка выглядела невероятно нежно и красиво.

Как оказалось, после возвращения с Мальдив, звездная парочка сразу же вернется на сцену. В конце января они дадут еще одно представление.

«Не успели отдохнуть и сразу в пуанты и костюмы! Ждём встречи!», - подписал Стоянов фото.

В комментариях радостные поклонники оставили несколько приятных отзывов.

«Ух, как здорово», «Очень хотелось бы посетить ваше выступление», «Я мечтала с дочкой сходить. Это шанс», «Я хочу!», - пишут пользователи сети.

Как известно, Кухар с семьей отдыхала на Мальдивах, куда в этом году летали многие украинские звезды. Красотка делилась яркими снимками с отдыха.

Напомним, что Кухар из "Танців з зірками" показала, как начинается ее утро с мужем: "Открываешь глаза, а тут...".

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