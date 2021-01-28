Украинская балерина, звезда шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар впечатлила крутой поддержкой в паре со своим мужем
Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм мужа Кухар, артиста балета Александра Стоянова появился анонс предстоящего спектакля. На фото был изображен эффектный фрагмент из балета «Щелкунчик», где Кухар и Стоянов играют главные роли.
Кухар в невероятно красивом костюме осуществила вместе с мужем очень сложную поддержку. Красотка зацепилась за партнера ногами, а сама тем временем потянулась к полу. Поддержка выглядела невероятно нежно и красиво.
Как оказалось, после возвращения с Мальдив, звездная парочка сразу же вернется на сцену. В конце января они дадут еще одно представление.
«Не успели отдохнуть и сразу в пуанты и костюмы! Ждём встречи!», - подписал Стоянов фото.
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В комментариях радостные поклонники оставили несколько приятных отзывов.
«Ух, как здорово», «Очень хотелось бы посетить ваше выступление», «Я мечтала с дочкой сходить. Это шанс», «Я хочу!», - пишут пользователи сети.
Как известно, Кухар с семьей отдыхала на Мальдивах, куда в этом году летали многие украинские звезды. Красотка делилась яркими снимками с отдыха.
Напомним, что Кухар из "Танців з зірками" показала, как начинается ее утро с мужем: "Открываешь глаза, а тут...".
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