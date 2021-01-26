Суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар похвалилася екзотичними розвагами на Мальдівах

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість виклала на своїй сторінці в "Instagram" серію роликів після підводного плавання. Вона здалася шанувальникам на борту яхти в обтягуючому червоному купальнику без бретелей і з маскою, яку підняла на верхівку.

Катерина Кухар поділилася своїми враженнями в сторіз. У якийсь момент в кадрі з'явився і її син Тимур, який теж відчув захват від морських пригод.

"Ну що, мої хороші, я сьогодні снортила. Нам сьогодні дико пощастило, ми бачили величезну зграю дельфінів, я бачила ската, ми бачили рибку Дорі, як Тимур говорив", - перерахувала балерина. -" Ще мені сподобалися рибки чорно-білі, я прямо в таку величезну зграю потрапила. Світ Індійського океану просто неймовірний, дуже-дуже красивий".

Катерині також вдалося зняти на камеру підводних жителів, які склали компанію зірковій родині під час відпочинку. "Сьогодні зустріли величезну зграю дельфінів, які супроводжували наш човен і це справжнє диво", - підписала кадри танцівниця.

Раніше Кухар показала, як зустрічає ранок на курорті разом з чоловіком Олександром Стояновим. На фото вона з'явилася в купальнику на березі мор, підняла руки вгору і повернулася спиною до свого чоловіка Олександр Стоянов, який залишився поніжитися в ліжку.

Нагадаємо, нещастя у Катерини Кухар потрясло мережу, суддя" Танців з зірками " відкрилася з нового боку.

Також Politeka писала, що трагедія у Катерини Кухар, суддя "Танців з зірками" втратила дитину.