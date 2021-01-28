Суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар та її чоловік Олександр Стоянов вразили шанувальників шекспірівськими образами
Як передає Politeka.net, вона виклала спільні фото зі сцени на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram". Зірки балету неодноразово грали знамениту пару: Ромео і Джульєту з п'єси британського драматурга Вільяма Шекспіра.
На двох знімках Катерина і Олександр відображені в білих театральних костюмах, чоловік вміло підтримав партнерку під час елегантного руху на сцені - саме так виглядає пристрасть між закоханими. на іншому кадрі Стоянов схилився над дружиною, яка опустилася на коліно для молитви, блиснувши декольте. Для вистави знаменита пара також одягали більш яскраві костюми: Катерина з'явилася в ніжно-білій сукні з рукавами-сіточкою і з перловими прикрасами у волоссі, Олександр же приміряв синьо-біле вбрання з довгою чорною накидкою.
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"Не витрачайте свою любов на того, хто її не заслуговує... Ромео і Джульєтта. Друзі, найпопулярніше питання в моєму direct після Мальдів, це розклад вистав...)) ",- зазначила Катерина Кухар в описі до публікації.
Користувачі Мережі поділилися своїми враженнями в коментарях, багато хто вже чекає можливості потрапити на вистави за участю Катерини Кухар:
"Які ви красиві, і душею, і тілом"; " спасибі! ❤️ Вже плануємо!"; "Ваааау😍 😍 😍❤️".
Нагадаємо, що Кухар з " Танців з зірками "показала, як починається її Ранок з чоловіком:" відкриваєш очі, а тут...".
А ще Politeka писала, що Кухар з " Танців з зірками "в бікіні посвітила формами на сімейному фото:"Четверо негренят".
Також Politeka повідомляла, що Кухар з " Танців з зірками "в тісному купальнику схвилювала екзотичними забавами:"це справжнє диво".