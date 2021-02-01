Українська балерина, зірка шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар повернулася до роботи після відпочинку на Мальдівах

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Кухар показала відеозвернення, яке записала після однієї з вистав.

"Привіт, мої хороші, ну ось і мій перший спектакль після відпочинку на Мальдівах. Що хочу сказати. Хочу сказати, що все одно ніяк не можу звикнути до карантинних аншлагів. Незважаючи на те, що вистав було два, зал був заповнений. Мені було шалено приємно. Спасибі вам за ваші овації, за вашу любов, за теплоту, за неймовірні квіти. І ось продовжують надходити привітання з днем народження. Це дуже мило. Завтра Житомир», - емоційно розповіла балерина.

Відзначимо, глядачі активно публікують фрагменти виступів Кухар в мережі. Зазначимо, у виставах її партнером виступає чоловік – прем'єр Національного академічного театру опери та балету Олександр Стоянов.

У мережі захоплюються їх талантом і глибокими почуттями, які помітні і на сцені.

"Чари", "чудові", "Браво", "любов восторжествувала", - коментують вони.

Нагадаємо, скандальний Володимир Остапчук відзначився на вечірці у Кухар, кадри зіркових забав: "все зіпсував!»

Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар з "Танців з зірками" не встояла перед чоловіком і приголомшила пікантною позою: "так виглядає пристрасть"

Також Politeka писала, що Катерина Кухар з "Танців з зірками» проміняла купальник на пачку, повиснувши на красеня-чоловіка:" Ух, як здорово»