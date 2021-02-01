Украинская балерина, звезда шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар вернулась к работе после отдыха на Мальдивах

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Кухар показала видеообращение, которое записала после одного из спектаклей.

«Привет, мои хорошие, ну вот и мой первый спектакль после отдыха на Мальдивах. Что хочу сказать. Хочу сказать, что все равно никак не могу привыкнуть к карантинным аншлагам. Несмотря на то, что спектаклей было два, зал был заполнен. Мне было безумно приятно. Спасибо вам за ваши овации, за вашу любовь, за теплоту, за невероятные цветы. И вот продолжают поступать поздравления с днем рождения. Это очень мило. Завтра Житомир», - эмоционально рассказала балерина.

Отметим, зрители активно публикуют фрагменты выступлений Кухар в Сети. Отметим, в спектаклях ее партнером выступает супруг – премьер Национального Академического театра Оперы и Балета Александр Стоянов.

В Сети восхищаются их талантом и глубокими чувствами, которые заметны и на сцене.

«Волшебство», «Восхитительные», "Браво", «Любовь восторжествовала», - комментируют они.

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