Українська співачка Оля Полякова після гучного святкування дня народження вирішила показати, що їй подарували зіркові друзі

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram вона влаштувала розпакування подарунків, якими виявилася завалена вся її квартира. Спочатку Ольга показала величезні вази і відра з квітами. Трояндами була заставлена вся квартира і навіть балкон.

Після розпатлана з ранку Полякова почала приміряти і показувати подарунки, які їй найбільше сподобалися. Спочатку співачка похвалилася новим спортивним костюмом, який подарувала їй подруга. Ольга вирішила відразу ж приміряти обновку, яка припала їй до лиця.

Далі Полякова показала гору пакетів і подарункових коробок. Судячи з відео, допомагати розпаковувати подарунки до неї прийшли обидві дочки. Спочатку Ольга показала розкішні келихи від Versace. Ольга здивувалася, що коробка з подарунком виявилася не підписаною.

"Ну що ж ви, гості...треба підписувати, хто подарунки дарує", - зазначила засмучена артистка.

Також Ольгу вразила кришталева ваза. Полякова зазначила, що для артиста ваза найкращий подарунок. Також жінка похвалилася поясом від Louis Vuitton, яскравою брендовою сумочкою, сукнею від Андре Тана, духами, нижньою білизною і купою інших модних подарунків.

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