Відома українська співачка Оля Полякова заінтригувала зухвалою появою на вулиці в " Леопарді"

Чарівна Оля Полякова після ретельних косметичних процедур помітно змінилася для нового ефектного образу, в якому вона постала в новому відеоролику у своєму Instagram Stories, пише Politeka.net.

Співачка вміє захопити своїми образами і прекрасно знає, що шанувальники просто обожнюють її нескінченні ніжки, тонку талію і чарівну посмішку. Тому Оля Полякова, бажаючи зачепити шанувальників ще більше, показала свій новий образ для інтерв'ю.

Оля Полякова зробила ставки на червоний колір і не прогадала: на кадрах вона зняла своє вбрання на камеру і захопила зухвалим поєднанням досить короткої сукні яскравого червоного відтінку з принтом в чорні плями і леопардовою шубкою, яку співачка недбало накинула на плечі.

Зірка повільно пройшлася по вулиці, "цокаючи" каблучками, і продемонструвала своє вбрання, а також бездоганний макіяж, зроблений після косметичних процедур. Полякова підвела очі зухвалими стрілками, зробивши погляд ще білішим виразним і соковитим, а губки підкреслила ніжно-рожевою помадою. Завершила образ ідеальна укладка: світлі локони Полякової красиво лягали на плечі білявою хвилею і підкреслювали світлу шкіру співачки.

Оля Полякова обдарувала шанувальників бездоганною посмішкою і повідомила, що приїхала на інтерв'ю.

Нагадаємо, що Оля Полякова, знаючи про майбутню зустріч, після літака вирушила в клініку. Відповідні кадри вона показала в Stories. Співачка зняла на відео, як майстер наносив на її обличчя спеціальний засіб, поки вона розслаблялася, лежачи на столі в одному лише махровому рушнику.

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