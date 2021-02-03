Украинская певица Оля Полякова после громкого празднования дня рождения решила показать, что ей подарили звездные друзья

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм она устроила распаковку подарков, которыми оказалась завалена вся ее квартира. Сначала Ольга показала огромные вазы и ведра с цветами. Розами была заставлена вся квартира и даже балкон.

После растрепанная с утра Полякова начала примерять и показывать подарки, которые ей больше всего понравились. Сначала певица похвасталась новым спортивным костюмом, который подарила ей подруга. Ольга решила сразу же примерять обновку, которая пришлась ей к лицу.

Далее Полякова показала гору пакетов и подарочных коробок. Судя по видео, помогать распаковывать подарки к ней пришли обе дочки. Сначала Ольга показала роскошные бокалы от Versace. Ольга удивилась, что коробка с подарком оказалась не подписанной.

«Ну что же вы, гости…Надо подписывать, кто подарки дарит…», - отметила расстроенная артистка.

Также Ольгу впечатлила хрустальная ваза. Полякова отметила, что для артиста ваза самый лучший подарок. Также женщина похвасталась поясом от Louis Vuitton, яркой брендовой сумочкой, платьем от Андре Тана, духами, нижним бельем и кучей других модных подарков.

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