Мать украинской певицы Оли Поляковой Светлана поделилась архивным фото, показав, какой будет певица через пару десятков лет

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Светлана часто делится своими фото. Сейчас женщина выглядит невероятно молодо на свой возраст. Видно, что она ухаживает за собой и обращается за помощью к косметологам. Не так давно в сети женщина поделилась архивным кадром, на котором очень сильно напоминала свою собственную дочь.

Светлана сделала селфи, показав идеальную внешность и длинные светлые волосы. Ее глаза были выделены черным карандашом. Выглядела женщина очень молодо.

«Привет всем», - подписала фото Светлана Полякова.

В комментариях ей стали оставлять массу приятных слов и стали сравнивать с красавицей-дочкой.

«Очень красивая женщина!», «Королева», «Я просто в шоке! Ничего себе, какая красавица! Респект», «Вы очень красивая и милая!», «Шикарно выглядите», «Вы тут похожи на Мерил Стрип в «Дьявол носит Прада», «Так вот, в кого Оля такая красавица) Вы прекрасны!», - пишут пользователи сети.

Кроме этого, на странице у женщины есть фото с Ольгой. На профессиональном снимке красотки выглядят как две сестры.

Напомним, что Полякова после громкой вечеринки хвастнула дорогими подарками от звездных друзей: «Ну что же вы…».

Как сообщала Politeka, Полякова в новом лифчике покрутилась перед зеркалом и похвасталась дарами: "Как хорошо сидит, а?".

Также Politeka писала, что Полякова после гулянки показала свои хоромы в центре Киева: "Кастрюли на балконе и...".