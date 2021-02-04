Оля Полякова захопила запальними танцями поруч з Кухар і Єфросиніною

Катерина Кухар в Instagram Stories новим відео ще раз довела, що смілива і яскрава Оля Полякова любить бути в центрі уваги і вже звикла отримувати захоплені компліменти. Цього разу на вечірці до її 37-річчя співачка знову перевершила себе і показала всім гостям, як потрібно відриватися, пише Politeka.net.

На кадрах Оля Полякова весело танцює в оточенні українських зірок і показує всі свої найкращі танцювальні па під запальну музику. Поки на задньому плані розважалася Маша Єфросиніна і Соня Плакидюк, Полякова підняла руки вгору і, демонструючи бездоганну голлівудську посмішку в обіймах червоної помади, нестримно веселилася і танцювала.

Свій образ в цей вечір Оля Полякова продумала до дрібниць, адже який блондинці не піде яскравий червоний колір?.. Тому зірка одяглася в сміливе червоне плаття з чорним принтом, довжина якого дозволяла підкреслити нескінченні ноги "королеви ночі", і пустилася в танок у веселій зоряній компанії, затьмарюючи багатьох присутніх.

До того ж увагу гостей привертало і глибоке декольте, в якому груди співачки здавалася ще соковитіше, а також зірка не забула підкреслити тонку талію широким чорним поясом. У такому образі ефектна Оля Полякова нагадала легендарну лялечку Барбі з бездоганною укладеним платиновим волоссям.

Всі зірки, танцюючи з Олею Поляковою, тільки розохотили співачку, скандуючи в один голос "Оля! Оля!". Зірка відчула прилив енергії і в кінці остаточно віддалася своєму настрою під вигуки "Давай, давай, давай!" і звук танцювальної музики, що наростав.

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