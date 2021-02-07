Украинская певица Оля Полякова публично извинилась перед Тиной Кароль после нелестных высказываний в ее сторону
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала видеообращение, в котором принесла свои извинения за высказанное мнение. Как известно, во время последнего эфира шоу «Маска» Полякова назвала Тину Кароль «известной плакальщицей на похоронах». Это вызвало волну критики в адрес певицы.
«Маска! Факап!», - подписала видео артистка.
«Всем привет, дорогие мои. Вчера вышел очередной выпуск шоу «Маска». Я хочу сказать спасибо за то, что смотрите. Прочитав некоторые комментарии, я поняла, что я должна дать свой комментарий по поводу моего выпада в сторону Тины Кароль, где я называю ее «плакальщицей». Это относится исключительно к творчеству и песням Тины Кароль. Я действительно думаю, что в последнее время у Тины очень грустный репертуар. Но саму артистку Тину Кароль я очень люблю и уважаю, и я никогда бы не стала шутить на тему ее личной трагедии и личной истории. Поэтому все, кого это зацепило или оскорбило, я искренне прошу прощение. А к режиссерам монтажа у меня отдельная просьба. Если вы видите, что что-то идет не так, и может быть трактовано не верно, так вырезайте. Вы же так много хорошего там вырезаете, что остается только то, что жюри неадекватное», - заявила артистка.
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Стоит отметить, что в сети Полякову затравили за ее слова. Даже извинения не помогли исправить ситуацию.
Напомним, что безудержная Полякова в красном экстра-мини затмила Кухар и Ефросинину: "Давай, Оля..".
Как сообщала Politeka, эффектная мать Поляковой показала, как выглядела в молодости, редкие кадры: «Так вот, в кого Оля такая…».
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