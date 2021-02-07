Українська співачка Тіна Кароль розповіла про нову велику покупку і свої плани

Тіна Кароль збирається втілити свою мрію і побудувати будинок в Українських Карпатах. Як зізнається співачка в інтерв'ю з Катею Осадчою в програмі "Світське життя" на каналі "1+1", перші кроки до цього вже зроблені - зірка придбала там ділянку, пише Politeka.net.

Тіна Кароль розповіла, що минулого року купила велику ділянку землі в Карпатах. Поки що у володіннях співачки - 4 гектари землі, але вона планує ще більше розширити цю територію. При цьому зірка заявляє, що не хоче приховувати, де це знаходиться, і не соромиться своєї покупки, оскільки постійно сплачує податки, хоча їй надходили пропозиції не афішувати таку велику покупку і свої плани.

"Я не ховаюся ні від кого, я плачу податки, ось тут живу я, нехай всі знають", - говорить Тіна Кароль.

За словами Тіни Кароль, на жаль, на її купівлі в Карпатах почали вигравати спекулянти, які торгують землею. Після того як співачка купила ділянку, вони почали піднімати ціну на Землі навколо нього.

Тіна Кароль зізнається, що поки що будівництво свого будинку вона не починала. Але планує організувати там красиву обстановку і доглядати за територією, щоб всім, хто туди приїде, подобалося на ділянці.

"У нас буде красиво, чисто, прибрано. У нас буде охайно", - розповіла Каті Осадчій Тіна Кароль.

Нагадаємо, що зовсім недавно Тіна Кароль випустила першу ароматичну колекцію для дому Tina Karol Home, яку вона представила красивим відеороликом зі своєю участю. Співачка на відео ефектно з'являється в кадрі з червоною стрічкою на очах, яка тут же злітає геть. Кароль запалює свої аромасвічки і створює справжню магію в будинку за допомогою неповторного запаху і атмосфери.

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