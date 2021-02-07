Украинская певица Тина Кароль рассказала о новой крупной покупке и своих планах

Тина Кароль собирается воплотить свою мечту и построить дом в украинских Карпатах. Как признается певица в интервью с Катей Осадчей в программе "Світське життя" на канале "1+1", первые шаги к этому уже сделаны - звезда приобрела там участок, пишет Politeka.net.

Тина Кароль рассказала, что в прошлом году купила большой участок земли в Карпатах. Пока что во владениях певицы - 4 гектара земли, но она планирует еще больше расширить эту территорию. При этом звезда заявляет, что не хочет скрывать, где это находится, и не стесняется своей покупки, поскольку постоянно уплачивает налоги, хотя ей поступали предложения не афишировать такую крупную покупку и свои планы.

"Я не прячусь не от кого, я плачу налоги, вот здесь живу я, пускай все знают",- говорит Тина Кароль.

По словам Тины Кароль, к сожалению, на ее покупке в Карпатах начали выигрывать спекулянты, торгующие землей. После того как певица купила участок, они начали поднимать цену на земли вокруг него.

Тина Кароль признается, что пока что строительство своего дома она не начинала. Но планирует организовать там красивую обстановку и ухаживать за территорией, чтобы всем, кто туда приедет, нравилось на участке.

"У нас будет красиво, чисто, прибрано. У нас будет опрятно",- рассказала Кате Осадчей Тина Кароль.

Напомним, что совсем недавно Тина Кароль выпустила первую ароматическую коллекцию для дома Tina Karol Home, которую она представила красивым видеороликом со своим участием. Певица на видео эффектно появляется в кадре с красной лентой на глазах, которая тут же слетает прочь. Кароль зажигает свои аромасвечи и создает настоящую магию в доме с помощью неповторимого запаха и атмосферы.

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