Украинская певица Тина Кароль, которая является одним из тренеров «Голосу країни», поделилась забавным видео со съемок шоу

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала видео, на котором предстала в весьма непривычном образе. Обычно Тина показывает тщательно выбранные кадры, на которых смотрится очень элегантно и женственно. В этот раз певица решила посмеяться над собой, разбавив свою ленту юмором.

Красотка опубликовала видео, снятое за кулисами «Голосу країни». На видео она то ела тормозок из лотка для еды, то пила кофе. Судя по видео, оно было снято тайно, пока артистка не видела. Из-за этого оно получилось довольно забавным. Повадки Тины за кулисами шоу удивили многих.

«Будем смотреть вместе?», - задала вопрос Тина своим поклонникам.

Так как Тина опубликовала видео в сторис, поклонники не смогли оставить к нему комментариев.

Ранее мы писали, что Тина Кароль приняла участие в модной съемке известного бренда. Певица поразила чувственностью и красотой, примеряв необычный наряд, оголивший половину ее молодого упругого тела. Красотка лежала на полу, забросив ноги на диван. Выглядела она превосходно.

Напомним, что Кароль соблазнила пышным бюстом в глубоком декольте, забыв о скромности: "Давай рекламу белья...".

Как сообщала Politeka, эффектную Кароль растрогал поступок талантливой поклонницы, в сети ахнули: «Это что-то невероятное».

Также Politeka писала, что Кароль необычно преобразилась, удивив даже преданных фанатов: "Что там насчёт Дана?".