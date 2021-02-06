Українська співачка Тіна Кароль здивувала шанувальників зовнішністю

Як передає Politeka.net, відео з'явилося на фан-сторінці артистки в Instagram.

"Нехай ранок буде добрим, ароматним і підбадьорливим. А весь день легким, натхненним і продуктивним", - йдеться в підписі до посту.

На опублікованих кадрах Кароль грайливо позувала на камеру, бавлячись з волоссям.

Кокетливе відео припало до душі шанувальникам Кароль. Фанати не скупилися на схвальні відгуки в коментарях під постом. За традицією, не обійшлося і без згадки Дана Балана.

"Що там на рахунок Дана. Він буде в поєдинках? Хто знає", "красуня", "суперова", "тому що не можна бути красивою такою", "Красуня, гордість", "Боже, яка краса - писали шанувальники співачки.





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