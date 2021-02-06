Украинская певица Тина Кароль удивила поклонников внешностью

Как передает Politeka.net, видео появилось на фан-страничке артистки в Instagram.

"Пусть утро будет добрым, ароматным и бодрящим. А весь день легким, вдохновленным и продуктивным", - говорится в подписи к посту.

На опубликованных кадрах Кароль игриво позировала на камеру, забавляясь с волосами.

Кокетливое видео пришлось по душе поклонникам Кароль. Фанаты не скупились на лестные отзывы в комментариях под постом. По традиции, не обошлось и без упоминания Дана Балана.

"Что там на счёт Дана. Он будет в поединках? Кто знает", "Красотка", "Суперовая", "Потому что нельзя быть красивой такой", "Красавица, гордость", "Боже, какая красота - писали поклонники певицы.





Напомним, Тина Кароль нашла способ заработать на локдауне, раскрыты суммы гонораров.

Как сообщала Politeka, Дан Балан нашел Кароль замену, пикантное видео со звездой "Голос країни" попало в сеть.

Также Politeka писала, что конфликт вспыхнул между Тиной Кароль и Осадчей, выяснились подробности.



