Украинская певица Тина Кароль удивила поклонников внешностью
Как передает Politeka.net, видео появилось на фан-страничке артистки в Instagram.
"Пусть утро будет добрым, ароматным и бодрящим. А весь день легким, вдохновленным и продуктивным", - говорится в подписи к посту.
На опубликованных кадрах Кароль игриво позировала на камеру, забавляясь с волосами.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
На Одессу обрушится новый снегопад после передышки: точный прогноз от синоптиков на выходные
Раскованная Дженнифер Лопес в сетчатых колготках заинтриговала пикантной позой: "Аж горит"
"Беременная" Осадчая и Горбунов побаловали себя деликатесами, не доступными большинству украинцев: "А сколько еще будет!"
Стихия надвигается на Украину, объявлен третий уровень опасности: где погода ударит сильнее всего
Кокетливое видео пришлось по душе поклонникам Кароль. Фанаты не скупились на лестные отзывы в комментариях под постом. По традиции, не обошлось и без упоминания Дана Балана.
"Что там на счёт Дана. Он будет в поединках? Кто знает", "Красотка", "Суперовая", "Потому что нельзя быть красивой такой", "Красавица, гордость", "Боже, какая красота - писали поклонники певицы.
Напомним, Тина Кароль нашла способ заработать на локдауне, раскрыты суммы гонораров.
Как сообщала Politeka, Дан Балан нашел Кароль замену, пикантное видео со звездой "Голос країни" попало в сеть.
Также Politeka писала, что конфликт вспыхнул между Тиной Кароль и Осадчей, выяснились подробности.