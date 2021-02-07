Відома українська співачка Тіна Кароль показала, якою її бачать шанувальники

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram зірка зробила перепост малюнка, на якому була зображена. Одна з прихильниць намалювала портрет Тіни з використанням ручок і олівців. Вона використовувала останній образ співачки, який створювався для реклами ювелірних прикрас. Судячи з усього, Тіні дуже сподобався портрет, оскільки вона засвітила його на своїй сторінці.

"Ніжність", - підписала фото художниця.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і компліментів.

"Дуже, дуже - дуже красиво", "Принцеса", "неймовірна робота", "один захват, шикарно", "кожен раз балдію просто", "Це щось неймовірне", "Захоплююся вашими роботами", "Ти така розумничка-талантище",-пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що це далеко не перший малюнок з Тіною Кароль, написаний цією талановитою прихильницею. Раніше в її соцмережах вже з'являлися різнопланові портрети з артисткою.

До речі, нещодавно шанувальники згадали бунтарський образ Тіни Кароль. На знімку десятирічної давності красуня постала з короткою стрижкою і яскравим макіяжем. Образ сильно відрізняється від сьогоднішнього - жіночного і романтичного.

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