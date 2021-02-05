Відома співачка Тіна Кароль зачарувала привабливими формами у відвертій сукні

Чарівна Тіна Кароль заінтригувала новими чуттєвими кадрами, які вона показала на своїй сторінці в Instagram. Співачка захопила не тільки бездоганною зовнішністю, але і спокусливим декольте, пише Politeka.net.

У кадрі ніжна і жіночна Тіна Кароль повільно відкриває стулки скляних дверей і входить в кімнату. Її очі зав'язані червоною атласною стрічкою, яка повільно злітає з неї і дозволяє співачці побачити кімнату і те, що відразу привернуло її увагу, а саме першу ароматичну колекцію для дому Tina Karol Home, яку створила сама зірка.

"Сьогодні виходить моя перша ароматична колекція для дому Tina Karol Home. Я хотіла створити колекцію, завдяки якій в будинку стане затишно, а в серці тепло", - пише співачка під своєю публікацією.

У своєму відео ролику Тіна Кароль привернула увагу шанувальників не тільки новою ароматичною колекцією. Фанати співачки звернули увагу на привабливу зовнішність співачки в кадрі і її атласну сукню з вирізом, яке акцентувало увагу на спокусливій зоні декольте.

Тонкі бретелі і глибокий виріз підкреслили спокусливі форми, оголивши їх привабливу округлість в найвигіднішому світлі. Про це говорили захоплені коментарі фанатів до публікації Тіни Кароль.

"Тіна, давай рекламу білизни? Це буде красиво", " що ти зі мною робиш?", "Супер", "Данчик оцінить", " ця стрічка на очах!", "Яка ж ви красива, намилуватися не можу!", "Тіна, ти шикарна"," Тіна, давайте ще білизна, буде гаряче"," чарівно"," Магія романтики", клас!",- пишуть фоловери в коментарях.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Тіна Кароль (@tina_karol)

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