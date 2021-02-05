Співачка Тіна Кароль обрадувала несподіваною новиною

Як передає Politeka.net, 36-річна артистка в Instagram повідомила про свою прем'єру.

Кароль показала чуттєве відео, на якому зображена в чорній сукні з глибоким декольте і пікантними розрізами. З зав'язаними червоною атласною стрічкою очима співачка відкриває двері і заходить до кімнати.

"Сьогодні виходить моя перша ароматична колекція для дому Tina Karol Home. Я хотіла створити колекцію, завдяки якій в будинку стане затишно, а в серці тепло. Минулого року ми провели багато часу наодинці з собою. Сім'я заслужено вийшла на перший план. Аромат Tina Karol Home відповідає на питання, яким може бути атмосфера у вашому домі», - розповіла співачка.

Вихід своєї колекції Кароль приурочила до Дня закоханих.

Звістка активно коментують в мережі.

"Як все ніжненько, чудово", "це ідеально", "вітаємо вас!!! Все, до чого ви торкаєтеся, стає чарівним🙏 будемо запалювати серця своїх половинок", "Все що ви робите прекрасно!", "Яка Тіночка розумничка! Скільки енергії і креативу у неї, щоб творити таку красу😍 не перестаю дивуватися», «Магія таки є», «приголомшлива новина», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Тіна Кароль знайшла спосіб заробити на локдауні, розкриті суми гонорарів.

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