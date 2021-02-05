Певица Тина Кароль обрадовала неожиданной новостью

Как передает Politeka.net, 36-летняя артистка в Инстаграм сообщила о своей премьере.

Кароль показала чувственное видео, на котором запечатлена в черном платье с глубоким декольте и пикантными разрезами. С завязанными красной атласной лентой глазами певицаоткрывает дверь и входит в комнату.

«Сегодня выходит моя первая ароматическая коллекция для дома Tina Karol Home. Я хотела создать коллекцию, благодаря которой в доме станет уютно, а в сердце тепло. В прошлом году мы провели много времени наедине с собой. Семья заслужено вышла на первый план. Аромат Tina Karol Home отвечает на вопрос, каким может быть атмосфера в вашем доме», - рассказала певица.

Выход своей коллекции Кароль приурочила ко Дню влюбленных.

Известие активно комментируют в Сети.

«Как всё нежненько, восхитительно», «Это идеально», «Поздравляем вас!!! Все, к чему вы прикасаетесь, становится волшебным🙏 Будем зажигать сердца своих половинок», «Все что Вы делаете прекрасно!», «какая де Тиночка умничка! Сколько энергии и креатива у нее, чтоб творить такую красоту😍 не перестаю удивляться», «Магия таки есть», «Потрясающая новость», - пишут в комментариях.

Напомним, Тина Кароль нашла способ заработать на локдауне, раскрыты суммы гонораров.

Как сообщала Politeka, Дан Балан нашел Кароль замену, пикантное видео со звездой "Голос країни" попало в сеть.

Также Politeka писала, что конфликт вспыхнул между Тиной Кароль и Осадчей, выяснились подробности.