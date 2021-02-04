Популярна українська співачка Тіна Кароль взяла участь у модній зйомці для відомого бренду

Відома артистка не любить залишатися в однакових образах під час фотосесій. Так як Тіна є представником відразу декількох відомих брендів і відкрила свій власний (артистка представила в минулому році лінію парфумів), вона досить часто знімається з популярними фотографами.

Зокрема, Тіна приміряє нові дизайнерські вбрання і прикраси, роблячи акцент на мінімалізмі і лаконічності. І хоча зірка фактично завжди блищить в сукнях, вона часто приміряє незвично-сміливі вбрання: з акцентом на стегнах, вирізах або глибоких декольте.

Нещодавно Кароль взяла участь у модній фотосесії, вражаючи чуттєвістю і красою:

"зневажаємо ми злато, його не маючи, а побачимо хоч раз, і від щастя німіємо; якби ніжність була людиною, її б звали Тіна🥺 💔; той випадок коли не золото прикрашає жінку а жінка золото..; Дуже мило . ..❤ ️ ; Вау Красуня; на зустріч до Дану готується; Тіна така королева", - написали користувачі під відео.

Раніше зірка опублікувала на своїй сторінці в "Instagram" свіжі кадри зі зйомок нового кліпу, які провели в кімнаті з диваном (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця). Вона вбралася в незвичайне чорне плаття з коротким подолом, розрізом на стегні, відкритим животом і спокусливою зоною декольте. Можна без зусиль помітити, що артистка не одягла під низ бюстгальтер.

У такому вигляді Тіна Кароль розвалилася на дивані, закинула ноги на спинку, а верхню половину тулуба звісила на підлогу, дозволивши волоссю волочитися по килиму. Вона почала з млосним виглядом звиватися в незручній позі, широко відкриваючи рот.

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