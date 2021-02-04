Популярная украинская певица Тина Кароль приняла участие в модной съемке для известного бренда

Известная артистка не любит оставаться в одинаковых образах во время фотосессий. Так как Тина является представителем сразу нескольких известных брендов и открыла свой собственный (артистка представила в прошлом году линию духов), она довольно часто снимается с популярными фотографами.

В частности, Тина примеряет новые дизайнерские наряды и украшения, делая акцент на минимализме и лаконичности. И хотя звезда фактически всегда блистает в платьях, она часто примеряет непривычно-смелые наряды: с акцентом на бедрах, вырезах или глубоких декольте.

Недавно Кароль приняла участие в модной фотосессии, поражая чувственностью и красотой:

«презираем мы злато, его не имея, а увидим хоть раз, и от счастья немеем; если бы нежность была человеком, ее бы звали Тина🥺💔; Тот случай когда не золото украшает Женщину а Женщина золото..; Очень мило...❤️; Вау красотка; На встречу к Дану готовится; Тина такая королева», - написали пользователи под видео.

Ранее звезда опубликовала на своей странице в "Инстаграм" свежие кадры со съемок нового клипа, которые провели в комнате с диваном (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца). Она нарядилась в необычное черное платье с коротким подолом, разрезом на бедре, открытым животом и соблазнительной зоной декольте. Можно без труда заметить, что артистка не надела под низ бюстгальтер.

В таком виде Тина Кароль развалилась на диване, запрокинула ноги на спинку, а верхнюю половину туловища свесила на пол, позволив волосам волочиться по ковру. Она принялась с томным видом извиваться в неудобной позе, широко открывая рот.

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