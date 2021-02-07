Известная украинская певица Тина Кароль показала, какой ее видят поклонники
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда сделала перепост рисунка, на котором была изображена. Одна из поклонниц нарисовала портрет Тины с использованием ручек и карандашей. Она использовала последний образ певицы, который создавался для рекламы ювелирных украшений. Судя по всему, Тине очень понравился портрет, поскольку она засветила его на своей странице.
«Нежность», - подписала фото художница.
В комментариях ей оставили массу приятных слов и комплиментов.
«Очень, очень - очень красиво», «Принцесса», «Невероятная работа», «Один восторг, шикарно», «Каждый раз балдею просто», «Это что-то невероятное», «Восхищаюсь вашими работами», «Ты такая умничка-талантище», - пишут пользователи сети.
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Стоит отметить, что это далеко не первый рисунок с Тиной Кароль, написанный этой талантливой поклонницей. Ранее в ее соцсетях уже появлялись разноплановые портреты с артисткой.
Кстати, недавно поклонники вспомнили бунтарский образ Тины Кароль. На снимке десятилетней давности красотка предстала с короткой стрижкой и ярким макияжем. Образ сильно отличается от сегодняшнего – женственного и романтичного.
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