Известная украинская певица Тина Кароль показала, какой ее видят поклонники

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда сделала перепост рисунка, на котором была изображена. Одна из поклонниц нарисовала портрет Тины с использованием ручек и карандашей. Она использовала последний образ певицы, который создавался для рекламы ювелирных украшений. Судя по всему, Тине очень понравился портрет, поскольку она засветила его на своей странице.

«Нежность», - подписала фото художница.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и комплиментов.

«Очень, очень - очень красиво», «Принцесса», «Невероятная работа», «Один восторг, шикарно», «Каждый раз балдею просто», «Это что-то невероятное», «Восхищаюсь вашими работами», «Ты такая умничка-талантище», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что это далеко не первый рисунок с Тиной Кароль, написанный этой талантливой поклонницей. Ранее в ее соцсетях уже появлялись разноплановые портреты с артисткой.

Кстати, недавно поклонники вспомнили бунтарский образ Тины Кароль. На снимке десятилетней давности красотка предстала с короткой стрижкой и ярким макияжем. Образ сильно отличается от сегодняшнего – женственного и романтичного.

Напомним, что Тина Кароль в новом имидже превратилась в холодную королеву: "На встречу к Дану...".

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