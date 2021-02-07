Українська співачка Тіна Кароль, яка є одним з тренерів "Голосу країни", поділилася кумедним відео зі зйомок шоу

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала відео, на якому постала в досить незвичному образі. Зазвичай Тіна показує ретельно вибрані кадри, на яких виглядає дуже елегантно і жіночно. Цього разу співачка вирішила посміятися над собою, розбавивши свою стрічку гумором.

Красуня опублікувала відео, зняте за лаштунками «Голосу країни». На відео вона то їла тормозок з лотка для їжі, то пила каву. Судячи з відео, воно було знято таємно, поки артистка не бачила. Через це воно вийшло досить кумедним. Повадки Тіни за лаштунками шоу здивували багатьох.

"Будемо дивитися разом?",- задала питання Тіна своїм шанувальникам.

Так як Тіна опублікувала відео в сторіс, шанувальники не змогли залишити до нього коментарів.

Раніше ми писали, що Тіна Кароль взяла участь в модній зйомці відомого бренду. Співачка вразила чуттєвістю і красою, примірявши незвичайне вбрання, яке оголило половину її молодого пружного тіла. Красуня лежала на підлозі, закинувши ноги на диван. Виглядала вона чудово.

Нагадаємо, що Кароль спокусила пишним бюстом в глибокому декольте, забувши про скромність: "Давай рекламу білизни...".

Як повідомляла Politeka, ефектну Кароль зворушив вчинок талановитої шанувальниці, в мережі ахнули: «це щось неймовірне».

Також Politeka писала, що Кароль незвично змінилася, здивувавши навіть відданих фанатів: "що там щодо Дана?".