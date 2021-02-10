Жена Остапчука, Кристина Горняк поделилась секретами своих успехов

Жена популярного ведущего Владимира Остапчука, Кристина Горняк отдыхает с любимым на Мальдивах. Как передает Politeka, парочка не забывает поклонников и часто размещает на своих Instаgram-аккаунтах яркие и забавные фото и видео.

В этот раз Кристина показала фото своего завтрака. Она взяла в руки глянец, и разместилась на пирсе с видом на лазурные океанические воды.

Кристина рассказала о том, как "крепчает ее любовь к себе", а также рассказала, что с детства не может избавиться от некоторых комплексов.

Кристина рассказала, что основным стимулом в своей жизни считает мотивацию.33-х летняя Кристина всегда себе повторяет "Крис -ты лучшая. Крис-ты уникальна. Крис-у тебя все получится!".

Таким образом, произнося аффирмации девушка настраивает себя на лучший результьат и большего достигает в жизни.

Подписчики похвалили Кристину, и в комментариях восхитились ее умениям:.

"Не все умеют так как вы) но вы учите этой лёгкости, позитива, ценить каждый момент жизни и проводить его качественно. Вы уникальная🙏😍", "Супер🔥", "Крис, вы крутая🔥", "Вот, мотивация для всех девочек!!!🔥🔥🔥", "Спасибо. Вы учите меня, что мечты исполняются, что если ты, ты пытаешься, пробуешь, то все получится. Вы учите уважению. Я верю, что у меня получится достичь целей. Спасибо за вдохновение", - написали поклонники.

На сайте Politeka мы писали безжалостный Остапчук заставил новую жену бегать по пляжу Мальдив на четвереньках: "Давай еще!".

Ранее Politeka сообщала, что Остапчук с женой попали в опасность по дороге на Мальдивы, пугающие кадры: «Молилась всю дорогу…».

Также Politeka писала, что игривая жена Остапчука взвинтила мужа прямо в аэропорту, кадры утех: "Сейчас порву...".