Телеведущий Владимир Остапчук и его новая жена Кристина Горняк обескуражили экзотикой во время отпуска

Как передает Politeka.net, парочка активно делится кадрами в своих микроблогах в Инстаграм, поражая публику не только фантастическими пейзажами Мальдив, но еще и опасностями, которые могут подстерегать украинского туриста.

Владимир отметил, "многие предупреждали, что на острове много живности". И это оказалось правдой.

В своих "сториз" ведущий показал отель на воде и, главное, того, кто под водой. Так, он стоял на мостике, окруженном бунгало с обеих сторон и с удивлением снимал происходящее внизу. Там проплывали детеныши акул. Несмотря на то, что они маленькие, все равно сердце при взгляде на них уходит в пятки.

"Скатов не видели, акулы милые, издалека...", - подписал кадры Остапчук.

Далее, и он, и его супруга повосторгались еще одним обитателем райского уголка. На пальме парочка засняла висящую вниз головой летучую собаку.

"Летучая собака Михалыч", - посмеялся над животным Владимир.

"Я очень боялась их встретить, но это неизбежно... Смотрите... Она была очень нами недовольна и потому улетела... В этот момент, когда она открыла крылья, я чуть не...", - поделилась, в свою очередь, Кристина.

Ранее мы рассказывали, "одичавший" на Мальдивах Остапчук полностью разделся, прикрыв срам "мохнатым" киви.

"Блин, какой то киви волосатый. Или то не киви😂", "Видно, что там не холодно! Киви большой", "Что-то исхудал", "Полякова обзавидуется😂", "Немного откровенно как для публичной личности", "Вова и вот как после этой фотографии мне кушать свой любимый киви.🙈🤭", - отреагировали пользователи.

Напомним, что Остапчук с женой попали в опасность по дороге на Мальдивы, пугающие кадры: "Молилась всю дорогу…".

Ранее портал Politeka писал, что Полякова, жена Павлика, Остапчук и другие звезды, опозорившиеся из-за дерзких слов: "самые неловкие моменты".

Также на портале Politeka мы сообщали, что игривая жена Остапчука взвинтила мужа прямо в аэропорту, кадры утех: "Сейчас порву...".