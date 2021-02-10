Известный украинский шоумен и ведущий шоу «Маска» Владимир Остапчук показал, чем занялся на отдыхе на Мальдивах

Как сообщает Politeka.net, Остапчук поделился новым сочным фото с солнечного курорта на своей странице в Инстаграм. В посте ведущий рассказал об одном из своих увлечений.

«Я обожаю читать. Моя бабушка была директором библиотеки в университете, дядя писателем, в моей комнате всегда было полно книг и, наверное, логично, что с самого детства я обожаю книги: вид, запах, и все что с ними связано», - признался Остапчук.

Свой пост он сопроводил соответствующим фото. На снимке можно увидеть, как ведущий уютно устроился на сетке, натянутой прямо над лазурной водой, и, подложив под голову подушку, читает книгу. Отметим, что его жены, с которой шоумен отправился на отдых, в кадре не видно.

Поклонники артиста тут же принялись комментировать его пост, рассказывая о своих любимых книгах.

«Книги — кайф) по всем авторам согласна, абслютли», «Одеяло в +30 зачем?», «Ну просто огонь», «Хорошего и продуктивного отдыха Вам Владимир», «Ты сексуальный романтик книг», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Остапчук с женой сделали довольно пикантное фото.

В кадре предстал, вероятно, полностью обнаженный телеведущий. Глаза Владимира были скрыты за темными очками.

Кристина вытянула руку, в которой зажала киви. Тем самым девушка закрыла самые интимные части тела звезды телевидения.

Напомним, стройная жена Остапчука сверкнула идеальными формами на Мальдивах, горячее фото: "Крис, ты лучшая".

Как сообщала Politeka, Остапчук ошеломил кадрами с акулами и летучими собаками, отпуск становится опасным.

Также Politeka писала, что бесстыжий Остапчук посветил своим "фруктом", полностью раздевшись на отдыхе: "Полякова обзавидуется".