Украинский ведущий Владимир Остапчук пожаловался на неприятности во время отдыха

Обгоревший на солнце телеведущий поделился рассказом о новой неприятности и кадрами на своей странице в Instgaram, пишет Politeka.net.

Остапчук рассказал, что их с женой Кристиной отдых на Мальдивах оказался немного омрачен.

«В общем, ребята, пришла беда откуда не ждали. Я конечно знал, что тут живности много, но я не подписывался на зоопарк. У нас ящерицы в номере. У нас лисицы летучие... У нас шок», - говорит телеведущий.

Остапчук рассказал, что когда читал вечером книжку, "в кустах что-то шевелилось и смотрело" на него, а замем начало издавать непонятные звуки.

Также он добавил, что Кристина боится летучих лисиц.

Во время отдыха на Мальдивах Остапчук попал и под дождь. Но это ему даже понравилось.

Ранее мы писали, что Остапчук с женой сделали довольно пикантное фото.

В кадре предстал, вероятно, полностью обнаженный телеведущий. Глаза Владимира были скрыты за темными очками.

Кристина вытянула руку, в которой зажала киви. Тем самым девушка закрыла самые интимные части тела звезды телевидения.

Напомним, что подвыпившая жена Остапчука в бикини хвастнула роскошью на Мальдивах: "Не парюсь, что в Украине...".

Ранее на портале Politeka мы писали, что неприятность произошла с женой Остапчука на Мальдивах, что произошло: «О май гад!».

Также на сайте Рoliteka мы рассказывали, что Остапчук показал, как получает кайф на Мальдивах без жены: "Ну просто огонь".