Владимир Остапчук в странном наряде удивил поклонников, "детей на шоу отпустили"

Яркий и заводной украинский ведущий Владимир Остапчук поразил очередным фото, которое показал на своей странице в Instgaram. Владимир решил похвастаться своими подросшими детьми, которые после развода остались жить с предыдущей женой звездного ведущего, пишет Politeka.

В этот раз Остапчук разместил не фото с яркого курорта на Мальдивах, а фото со своими подросшими детками Эмилией и Эваном Александром, где ведущий наряжен в костюм принцессы Эльзы.

"Когда ты и папа, и любимая принцесса Эльза. Уже в эту субботу самый сказочный эфир гипер-шоу "Маска"".

Подросшие дети Владимира умилили поклонников, которые соскучились по малышам Остапчука. Они отозвались, написав о чувствах, которые вызвало фото Владимира.

"😂😂🔥🔥", "Шоу супер 👏 с удовольствием смотрим", "😂😂😂😂", "Чекаю 😍 клас", "Будете в костюмі Ельзи?))", "🖤🖤🖤", "Как классно❤️ с детками❤️😍", "Как классно❤️ с детками❤️😍", "А туфельки у Эльзы, какого размера будут?", "Сын ну копия папа), доча больше на маму", "Ну вот, уже прогресс, деток с вами на шоу пустили!", "Что за не правильный пример для детей, Вова?)) В России бы не одобрили такого папу", - написали поклонники.

В сторис Владимир разместил несколько кадров видео записи субботнего эфира шоу "Маска". Остапчук в парике и платье принцессы говорит: "Никого не удивляет, что у меня вот такая грудь?"

На что Оля Полякова говорит: "Ну может, еще вырастет?". Остапчук отвечает: "Нет, это уже не вырастет, я не буду даже квасить капусту, ведь мне это точно не поможет!!!"

Напомним, что подвыпившая жена Остапчука в бикини хвастнула роскошью на Мальдивах: "Не парюсь, что в Украине...".

Ранее на портале Politeka мы писали, что неприятность произошла с женой Остапчука на Мальдивах, что произошло: «О май гад!».

Также на сайте Рoliteka мы рассказывали, что Остапчук показал, как получает кайф на Мальдивах без жены: "Ну просто огонь".