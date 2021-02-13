Известный украинский шоумен и ведущий шоу «Маска» Владимир Остапчук решил рассказать украинкам, как правильно радовать мужчин

В преддверии Дня всех влюбленных артист решил дать женщинам неожиданный совет. Им он поделился на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

«Так, давайте по-серьёзному. Что подарить мужчине на 15 февраля. Не-не. Я не ошибся, 14.02 будет слишком попсовым (в принципе все), поэтому готовимся к 15 февраля», - написал Остапчук.

Во-первых, он призвал женщин отказаться от любых идей с вечеринками и походами в ресторан.

«15 февраля отпустите мужика спокойно посидеть с друзьями в тире/на сноубордах/в спортзале или даже сигарном клубе», - посоветовал ведущий.

А вот из подарков Остапчук выделил два самых удачных варианта – пижаму или сертификаты на одежду.

«Да, подарите мужчине пижаму/домашний костюм. Ну ходит же как герой дешевого сериала по дому», - со знанием дела возмутился шоумен.

В заключение он добавил:

«Главное, сделайте праздник мужчине неожиданно, а не как он Вам: «ну вот смотри скоро День влюблённых, и я в этот день наверное сделаю предложение».

Украинцы тут же принялись обсуждать его пост, который Остапчук сопроводил еще и своим новым фото.

«Владимир прекрасный», «Киви интимное место прикроет и витаминами организм наполнит», «Нужно жене люльку дарить», «А ему тоже надо дарить Подарок?», - пишут люди.

Напомним, Остапчук в парике и полупрозрачном корсете поразил снимком с подросшими детьми: "Когда ты и папа, и…".

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